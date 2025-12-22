Beffa per la Sba | a Empoli vincono i padroni di casa a 7 decimi dalla fine
A Empoli, i padroni di casa si impongono con un margine di 7 decimi di secondo, interrompendo la serie di due vittorie consecutive del Centro Tecnico BM Arezzo. La sfida si conclude in un finale combattuto, mentre Empoli conferma il suo buon momento e la Lazzeri si conferma terreno sfavorvole per gli amaranto. La partita si conclude con questa vittoria, segnando un momento importante per entrambe le squadre.
Un finale di partita amarissimo costringe alla resa il Centro Tecnico BM Arezzo che interrompe la propria striscia di due vittorie consecutive sul parquet della Lazzeri di Empoli che si conferma stregato per i colori amaranto. La formazione aretina archivia il 2025 con un bilancio di 3 vittorie e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
