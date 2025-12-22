Beffa per la Sba | a Empoli la vincono i padroni di casa a 7 decimi dalla fine

A Empoli, la Sba BM Arezzo ha subito una sconfitta a pochi istanti dalla sirena, interrompendo una serie di successi consecutivi. La Lazzeri di Empoli si conferma terreno difficile per i colori amaranto, che non riescono a portare a casa il risultato nelle fasi finali. La partita si è conclusa con un margine di soli sette decimi, evidenziando l'equilibrio in campo e la competitività delle due squadre.

Un finale di partita amarissimo costringe alla resa il Centro Tecnico BM Arezzo che interrompe la propria striscia di due vittorie consecutive sul parquet della Lazzeri di Empoli che si conferma stregato per i colori amaranto. La formazione aretina archivia il 2025 con un bilancio di 3 vittorie e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Beffa per la Sba: a Empoli la vincono i padroni di casa a 7 decimi dalla fine Leggi anche: Continua il momento nero per la Sba: a Borgomanero i padroni di casa dominano la sfida Leggi anche: Como-Juventus 2-0, Tudor perde la prima in campionato: al Sinigaglia vincono i padroni di casa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Beffa per la Sba: a Empoli la vincono i padroni di casa a 7 decimi dalla fine - La squadra di coach Fioravanti chiude la prima parte di stagione con un bilancio di 3 vittorie e 9 sconfitte ... arezzonotizie.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.