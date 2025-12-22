Beffa nel finale per l’Okasa Falconara Vince l’Altamura
altamura 2 falconara 1 SOCCER: Polloni, Vanessa Pereira, Cinthia Pereira, Pascual, Matjevic; Pezzolla, Kubaszek, Sabatino, Valente, Papangelo, Cataldo, Nicoletta. All. Tassielli OKASA FALCONARA: Carturan, Pereira, Ferrara, Elpidio, Balardin; Colucci, Loth, Kondo, Gregori, Pirro, Ciccalè, Bordacchini. All. Domenichetti Arbitri: De Candia (Molfetta); Plutino (Reggio Emilia); crono: Di Gregorio (Molfetta) Reti: 1’18’’ Matjevic; 1’28’’ st Elpidio, 19’37’’ st Cintia Pereira Note: ammonita Isa Pereira Beffa, nel finale, per l’Okasa Falconara. Al PalaPiccinini vince l’Altamura 2-1, con un gol a 23 secondi dalla sirena di Cintia Pereira. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
