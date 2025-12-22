Natale tutt’altro che sereno per la famiglia Beckham. Nell’ultimo periodo la tensione tra David e Victoria e il figlio maggiore Brooklyn è cresciuta a dismisura, tanto che il ragazzo è addirittura arrivato a bloccare sui social i suoi genitori e fratelli. La stilista britannica sta così affrontando uno dei periodi più importanti dell’anno con il cuore diviso, combattuta tra il desiderio di mantenere intatto lo spirito familiare e la dolorosa realtà di un rapporto teso con il suo primogenito. Perché David e Victoria Beckham hanno litigato con il figlio Brooklyn. A pochi giorni dal 25 dicembre, David e Victoria Beckham hanno smesso di seguire il figlio Brooklyn Beckham sui social e viceversa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beckham bloccati dal figlio Brooklyn, Victoria disperata. Scatta l’operazione salva Natale

Leggi anche: I Beckham si svegliano bloccati dal figlio Brooklyn: l’altro figlio svela cosa è successo davvero

Leggi anche: A Natale siamo tutti più buoni, e chissà che non sia lo spirito delle feste a far riconciliare David e Victoria Beckham con il primogenito Brooklyn

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Brooklyn Beckham blocca su Instagram i genitori David e Victoria e i fratelli; Dramma nella famiglia Beckham: Brooklyn blocca David e Victoria su Instagram; I Beckham si svegliano bloccati dal figlio Brooklyn: l’altro figlio svela cosa è successo davvero; I Beckham si svegliano bloccati dal figlio Brooklyn | l’altro figlio svela cosa è successo davvero.

I Beckham bloccati dal figlio Brooklyn, cresce la tensione in famiglia - Famiglia Beckham sotto i riflettori: Brooklyn lontano dai genitori e dai fratelli, Cruz chiarisce i rumor sui social e l’allontanamento ... corrieredellosport.it