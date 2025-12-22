Beckham bloccati dal figlio Brooklyn Victoria disperata Scatta l’operazione salva Natale
Natale tutt’altro che sereno per la famiglia Beckham. Nell’ultimo periodo la tensione tra David e Victoria e il figlio maggiore Brooklyn è cresciuta a dismisura, tanto che il ragazzo è addirittura arrivato a bloccare sui social i suoi genitori e fratelli. La stilista britannica sta così affrontando uno dei periodi più importanti dell’anno con il cuore diviso, combattuta tra il desiderio di mantenere intatto lo spirito familiare e la dolorosa realtà di un rapporto teso con il suo primogenito. Perché David e Victoria Beckham hanno litigato con il figlio Brooklyn. A pochi giorni dal 25 dicembre, David e Victoria Beckham hanno smesso di seguire il figlio Brooklyn Beckham sui social e viceversa. 🔗 Leggi su Dilei.it
«Mia madre e mio padre non smetterebbero mai di seguire il loro figlio. Diciamo le cose come stanno: si sono svegliati e hanno scoperto di esser stati bloccati, come è successo a me», ha scritto Cruz Beckham in una storia su Instagram. La distanza tra Brookl - facebook.com facebook
