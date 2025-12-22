Beautiful streaming replica puntata 22 dicembre 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 22 dicembre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Deacon è ancora scosso dopo la procedura di cremazione di Sheila. Nonostante l’apparente evidenza della sua morte, Deacon è tormentato dai dubbi. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

