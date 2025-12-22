Beautiful anticipazioni clamoroso | Hope sposa il suo ex in gran segreto
Le anticipazioni di Beautiful svelano che, nelle prossime puntate, Hope convolerà nuovamente a nozze con il suo storico ex. Dopo la scelta di non accettare la proposta di matrimonio di Thomas che ha così deciso di allontanarsi, per un periodo, da Los Angeles, nelle prossime puntate di Beautiful in onda in Italia, Hope comincerà una storia d’amore con Carter con cui scalerà anche i vertici della Forrester. (Fonte Mediaset Infinity) – L’opinionista.it La relazione tra Hope e Carter andrà avanti fino a quando la figlia di Brooke e Deacon deciderà di tornare tra le braccia del suo storico ex anche per esaudire il sogno della figlia convolando nuovamente a nozze con lui. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
