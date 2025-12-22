Bastoni a ruota libera | Gli esordi l’Inter e il futuro | vi dico tutto 

Inter News 24 Alessandro Bastoni ha parlato in un’intervista in maniera netta di sé, dell’Inter, del suo passato e del suo futuro lasciando tutti senza parole. Alessandro Bastoni è stato intervistato da Panini Italia. Vediamo cos’ha detto. I CONSIGLI AI CALCIATORI DEL FUTURO – «Vengo da un paese in provincia di Cremona e ho fatto tutto il settore giovanile dell’Atalanta. Sono più o meno 150 chilometri di distanza, tanti avanti e indietro accompagnato da mio padre che è totalmente dipendente dal calcio e mi ha attaccato questa passione. Da bambino queste cose le fai perché il calcio è la tua passione, rappresenta quello che vuoi diventare. 🔗 Leggi su Internews24.com

