Pisa, 22 dicembre 2025 – Dopo due mesi e dieci sconfitte consecutive, torna al successo il Cosmocare CUS Pisa, nel derby di bassa classifica con Castelfranco Frog s, in occasione della penultima di andata del campionato di Divisione Regionale 1. Gli uomini di Giuntoli non hanno risolto i loro problemi di gioco e di tenuta fisica e mentale, ma hanno preso una fondamentale boccata di ossigeno, che li avvicina in classifica alla zona salvezza, distante quattro punti. Secondo un copione già visto, gli universitari sono partiti con un vantaggio in doppia cifra, per poi calare alla distanza, riuscendo però stavolta a mettere nel finale due liberi per la vittoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, sotto l’albero il CUS Pisa trova due punti della speranza con Castelfranco, in DR1

