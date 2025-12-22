(Adnkronos) – Barry Manilow ha “una zona cancerosa sul polmone sinistro che deve essere rimossa”. Lo ha annunciato sui social lo stesso artista 82enne, che sta dunque riprogrammando i suoi concerti di gennaio nelle arene a causa dell’aggiornamento appena ricevuto riguardante il suo stato di salute. A raccontare come è andata è lo stesso cantante, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Barry Manilow annuncia lo stop: “Ho un tumore al polmone sinistro”

