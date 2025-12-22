Barcellona Pozzo di Gotto inaugurati nuovo Ospedale e Casa di Comunità | potenziata l’assistenza territoriale

Barcellona Pozzo di Gotto ha recentemente inaugurato un nuovo Ospedale di Comunità e una Casa di Comunità, entrambe realizzate con fondi del Pnrr. Queste strutture mirano a migliorare l’assistenza sanitaria territoriale, offrendo servizi più accessibili e integrati alla popolazione locale. La realizzazione di queste strutture rappresenta un passo importante per il sistema sanitario della zona, contribuendo a garantire una risposta più efficace alle esigenze dei cittadini.

Barcellona Pozzo di Gotto si arricchisce di due nuove strutture sanitarie all'avanguardia: un Ospedale di Comunità da 20 posti letto, primo in Sicilia costruito ex novo, e una Casa di Comunità modello Hub, entrambe finanziate dal Pnrr per potenziare l'assistenza territoriale. Sanità a Barcellona Pozzo di Gotto: lunedì l'inaugurazione di Ospedale e Casa di Comunità; Barcellona P.G.: Lunedì l'inaugurazione di Ospedale e Casa di Comunità; Messina: nuova apertura di strutture sanitarie da parte dell'Asp: la Fials ha chiesto un confronto sul fabbisogno di personale e sulle procedure di reclutamento. PNRR Salute, inaugurate due nuove strutture sanitarie a Barcellona - Sono stati inaugurati a Barcellona Pozzo di Gotto il primo Ospedale di Comunità della Sicilia realizzato ex novo e una Casa di Comunità di tipo Hub.

