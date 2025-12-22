Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca fuggono via e dimenticano la coppa di Ballando | l’indiscrezione
Secondo un'indiscrezione riportata da Il Difforme, dopo la premiazione a Ballando con le stelle, Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca sarebbero usciti rapidamente, lasciando dimenticata la coppa in camerino. La vicenda ha suscitato curiosità tra i fan e gli addetti ai lavori, ma al momento non ci sono state conferme ufficiali. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.
Secondo un'indiscrezione pare che dopo la loro premiazione a Ballando con le stelle, Barbara d'Urso e Pasquale La Rocca siano fuggiti via dimenticando la coppa in camerino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca fanno coppia, flirt in corso: l’indiscrezione
Leggi anche: Pasquale La Rocca: “Il ricordo più bello a Ballando? Barbara D’Urso”
Ballando con le Stelle Barbara D’Urso esplode contro Pasquale La Rocca | Ti hanno mai sputato in faccia?; Ballando con le Stelle Fabio Canino parla della finale | Barbara D’Urso si è chiusa; Ti hanno mai sputato in faccia? Barbara d’Urso sbotta con Pasquale La Rocca Succede di tutto; Ballando con le stelle Barbara D’Urso | Ho passato una notte terrificante.
Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca vincitori Ballando con le stelle 2025?/ La coppia pronta ad osare ancora - Barbara D'Urso e Pasquale la Rocca sono considerati i grandi favoriti di Ballando con le Stelle 2025: sarà la conduttrice a sollevare la coppa? ilsussidiario.net
Ballando, La Rocca elogia Barbara D’Urso: “Una regina, si è creato legame profondo” - Il ballerino, nella 20esima edizione maestro dell'ex conduttrice, l'ha guidata fino al terzo posto, uscendo durante la ... msn.com
Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca sono fidanzati?/ “Facciamo litigate, poi ci diamo bacini epici” - Cosa è accaduto dietro le quinte di Ballando con le stelle ... ilsussidiario.net
Barbara D'urso ringrazia tutti dopo l'esperienza di Ballando #BallandoConLeStelle #barbaradurso #fblifestyle #tv - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.