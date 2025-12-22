Secondo un'indiscrezione riportata da Il Difforme, dopo la premiazione a Ballando con le stelle, Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca sarebbero usciti rapidamente, lasciando dimenticata la coppa in camerino. La vicenda ha suscitato curiosità tra i fan e gli addetti ai lavori, ma al momento non ci sono state conferme ufficiali. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.

Barbara d'Urso e Pasquale La Rocca fuggono via e dimenticano la coppa di Ballando: l'indiscrezione

