Barbanera 2026 | l’almanacco che rallenta il tempo e ascolta la città

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’età degli algoritmi, sorprende che un piccolo libro continui a entrare nelle case con la stessa puntualità di un rito. Barbanera torna anche quest’anno tra edicole, librerie e rete, proponendo un modo diverso di misurare i giorni: meno corsa, più ascolto, nel rispetto delle stagioni e dei cicli naturali. Un classico che attraversa i secoli . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

barbanera 2026 l8217almanacco che rallenta il tempo e ascolta la citt224

© Sbircialanotizia.it - Barbanera 2026: l’almanacco che rallenta il tempo e ascolta la città

Leggi anche: Roma rallenta, ecco la lista completa dei 175 attraversamenti pedonali che si realizzeranno in città

Leggi anche: Calcio serie C. Il Gubbio rallenta, il pari è amaro: "Primo tempo da dimenticare»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gli animali in città tema del Barbanera 2026 - È arrivato in edicola, in libreria e in rete il Barbanera 2026. ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.