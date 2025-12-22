Baracche di piazza Giulio Cesare non ancora demolite | Si intervenga subito
Le baracche di piazza Giulio Cesare sono ancora presenti, nonostante le rassicurazioni sulla loro demolizione prevista entro fine novembre. A fine ottobre era iniziata la messa in sicurezza preliminare, ma ad oggi non ci sono stati ulteriori sviluppi. È importante intervenire prontamente per garantire sicurezza e decoro all’area. La questione rimane aperta e richiede una soluzione tempestiva.
A fine ottobre era iniziata la messa in sicurezza preliminare alla demolizione che sarebbe dovuta avvenire “entro la fine di novembre”, secondo le rassicurazioni giunte ai consiglieri comunali della Dc, Domenico Bonanno e Viviana Raja. Ma quando sta per concludersi anche dicembre, le baracche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Abbattimento delle baracche di piazza Giulio Cesare, nominata commissione tecnica
Leggi anche: Baracche in piazza Giulio Cesare, la denuncia: "A un mese dal rogo non è cambiato nulla"
Piazza Giulio Cesare, affidati i lavori per l'abbattimento delle baracche.
Piazza Giulio Cesare, affidati i lavori per l’abbattimento delle baracche - Affidati i lavori per la rimozione delle baracche di piazza Giulio Cesare. ilsicilia.it
Giulio Cesare, polemica sulla statua. Renzi: "Torni in piazza Tre Martiri". Lari: "La Resistenza non si tocca" - 068 anni dalle Idi di marzo del 44 avanti Cristo - ilrestodelcarlino.it
È iniziata la demolizione delle ultime baracche restanti dell’ormai ex mercato di Piazza Visconti. Dopo aver concesso una nuova “casa” agli operatori nel mercato Capasso, è arrivato il momento di costruire una nuova piazza laddove prima sorgevano lamier - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.