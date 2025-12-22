Baracche di piazza Giulio Cesare non ancora demolite | Si intervenga subito

Le baracche di piazza Giulio Cesare sono ancora presenti, nonostante le rassicurazioni sulla loro demolizione prevista entro fine novembre. A fine ottobre era iniziata la messa in sicurezza preliminare, ma ad oggi non ci sono stati ulteriori sviluppi. È importante intervenire prontamente per garantire sicurezza e decoro all’area. La questione rimane aperta e richiede una soluzione tempestiva.

A fine ottobre era iniziata la messa in sicurezza preliminare alla demolizione che sarebbe dovuta avvenire “entro la fine di novembre”, secondo le rassicurazioni giunte ai consiglieri comunali della Dc, Domenico Bonanno e Viviana Raja. Ma quando sta per concludersi anche dicembre, le baracche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

