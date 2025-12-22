Arezzo, 22 dicembre 2025 – . Il concorso è indetto dalla Società storica aretina e dalla redazione cittadina del quotidiano “ La Nazione ”, grazie alla sponsorizzazione di Atam (Azienda Territoriale Arezzo Mobilità), La Ferroviaria Italiana (LFI), Chimet SpA e Fraternita dei Laici. Il premio è destinato ai giovani che abbiano discusso tesi di laurea, triennali, magistrali o specialistiche, e tesi di dottorato aventi per argomento la storia della Toscana o di una sua città, territorio, edificio, monumento o personaggio, in ogni suo aspetto (politico, istituzionale, sociale, economico, culturale, artistico, religioso, ecc. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bandita la dodicesima edizione del premio di cultura “Aurelio Marcantoni”

Leggi anche: Bandita la dodicesima edizione del premio di cultura “Aurelio Marcantoni”

Leggi anche: Bandita la dodicesima edizione del premio di cultura dedicato ad Aurelio Marcantoni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bandita la dodicesima edizione del premio di cultura “Aurelio Marcantoni”.

Bandita la dodicesima edizione del premio di cultura “Aurelio Marcantoni” - Il premio è destinato ai giovani che abbiano discusso tesi di laurea, triennali, magistrali o specialistiche, e tesi di dottorato aventi per argomento la storia della Toscana ... msn.com