Bancomat fatto saltare in aria cosa hanno portato via i ladri

Il boato alle 4 del mattino di domenica 21 dicembre aveva svegliato i residenti di via Della Vittoria a Brugherio. I ladri avevano fatto saltare in aria un bancomat, riuscendo ad entrare all’interno. In seguito, si sono appropriati del denaro presente, lasciando danni e scompiglio nella zona. La vicenda si inserisce in un quadro di aumentata attenzione alle misure di sicurezza negli sportelli automatici.

Il boato alle 4 del mattino di domenica 21 dicembre aveva svegliato i residenti di via Della Vittoria a Brugherio. Alcuni malviventi avevano fatto saltare il bancomat dell'ufficio postale di San Damiano, una esplosione talmente forte che aveva sradicato l'intera parete che conteneva il bancomat. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Bancomat fatto saltare in aria, cosa hanno portato via i ladri Leggi anche: Un altro bancomat fatto saltare in aria: è allarme nel Salento Leggi anche: Boato nella notte allo Zen, i ladri fanno saltare in aria lo sportello bancomat delle Poste Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Esplosione nella notte a Borgaro Torinese: banda di ladri fa saltare il bancomat; Brugherio, bancomat salta in aria in via della Vittoria ma qualcosa va storto; Vicopisano, un altro bancomat fatto saltare: il colpo a pochi metri dalla caserma; A Druento l'ennesimo bancomat fatto esplodere nella notte dai ladri: danni e bottino da quantificare. Brugherio, bancomat salta in aria in via della Vittoria ma qualcosa va storto - I ladri hanno colpito all'ufficio postale di San Damiano, facendo volare una vetrata sul marciapiede ma lasciando una parte del bottino all'interno dello sportello ... msn.com

Esplosione nella notte a Borgaro Torinese: banda di ladri fa saltare il bancomat - Ennesimo assalto a un bancomat in provincia di Torino ed ennesimo risveglio di soprassalto per i residenti nelle vicinanze. torinotoday.it

Esplosione nella notte a Piscina: banda di ladri fa saltare il bancomat, svegliati i residenti. Bottino record: 100mila euro - Un'esplosione ha svegliato i residenti del centro di Piscina nella notte di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025. torinotoday.it

Stanotte è toccato agli abitanti di Cassano saltare dal letto per l'ennesimo assalto al bancomat. Erano le 04.40 quando una doppia esplosione ha fatto saltare in aria l'Atm della popolare Pugliese. L'ufficio è completamente devastato. - facebook.com facebook

[ Aggiornamento ] - Bancomat fatto saltare nella notte a Scanzano Jonico, portati via 55 mila euro. La Uil chiede subito un confronto sulla sicurezza di banche e poste. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.