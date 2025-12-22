Banco Desio | focus su filiali e digitalizzazione

CENTOSEDICI anni di banca al servizio del territorio, delle famiglie e delle Pmi. Una missione alla quale il Banco Desio e della Brianza, nato nel 1909 come Cassa Rurale di Desio, non ha mai rinunciato in tutta la sua storia. Pur diventando "grande", tanto da coprire oggi una decina di regioni, in pratica tutto il Centro-Nord, dalla Lombardia all’Umbria, con l’incorporazione qualche anno fa della controllata Popolare di Spoleto, fino alla Sardegna. La capacità (o meglio il valore aggiunto) d’essere sempre vicino ai suoi clienti che possono entrare nelle filiali riconosciuti e chiamati per nome, Banco Desio (che fa capo attraverso la holding Brianza Unione e direttamente alle famiglie Lado e Gavazzi) l’ha dimostrata e confermata anche nell’era di Internet e dei servizi digitali sui quali ha investito ma senza rinunciare mai al ruolo centrale degli sportelli fisici per cui in questi anni il gruppo creditizio brianzolo si è mosso in controtendenza acquisendo piuttosto che chiudendo filiali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

