Bambino nato morto in casa a Lodi scattano le indagini dell'ospedale per sospetta violenza

I vicini di casa della donna hanno chiamato l'ambulanza mentre il parto era in corso. Indagano carabinieri e Procura, che ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

