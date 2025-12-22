Bambina aggredita da tre rottweiler brigadiere fuori servizio la salva dalla furia dei cani | Era molto spaventata e dolorante

Un brigadiere fuori servizio ha prontamente intervenuto per soccorrere una bambina di 11 anni, aggredita da tre cani di razza rottweiler a Cascina, in provincia di Pisa. La giovane, visibilmente spaventata e dolorante, è stata messa in sicurezza grazie all’intervento tempestivo dell’operatore, che ha evitato conseguenze più gravi. L’episodio evidenzia l’importanza della prontezza e del senso civico in situazioni di emergenza.

Cascina (Pisa), 22 dicembre 2025 – Quando ha visto una undicenne aggredita da tre cani di razza rottweiler non ha esitato un attimo a scendere dall'auto e a cercare di portarla in salvo. E ci è riuscito. Protagonista della vicenda, avvenuta nei giorni scorsi a Musigliano, una frazione di Cascina, è un brigadiere della Guardia di Finanza di Pisa, Daniele Vitullo. Il finanziere era libero dal servizio e si trovava a bordo della sua auto, insieme al figlio, quando ha visto la scena, con l'undicenne aggredita nei pressi della fermata di uno scuolabus. Il racconto del finanziere che ha salvato una bambina dalla furia dei cani Il racconto del finanziere-eroe: "L'ho fatta salire nella mia auto.

