Cascina (Pisa), 22 dicembre 2025 – Quando ha visto una undicenne aggredita da tre cani di razza rottweiler non ha esitato un attimo a scendere dall’auto e a cercare di portarla in salvo. E ci è riuscito. Protagonista della vicenda, avvenuta nei giorni scorsi a Musigliano, una frazione di Cascina, è un brigadiere della Guardia di Finanza di Pisa, Daniele Vitullo. Il finanziere era libero dal servizio e si trovava a bordo della sua auto, insieme al figlio, quando ha visto la scena, con l’undicenne aggredita nei pressi della fermata di uno scuolabus. Il racconto del finanziere che ha salvato una bambina dalla furia dei cani Il racconto del finanziere-eroe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bambina aggredita da tre rottweiler, brigadiere della Finanza la salva dalla furia dei cani

