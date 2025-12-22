Ballando Mariotto ‘confessa’ | Finale Delogu-Fialdini era un pari merito

(Adnkronos) – "Era un pari merito". Andrea Delogu con Nikita Perotti ha vinto Ballando con le stelle 2025 battendo in finale Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Il verdetto finale è stato deciso dal televoto del pubblico. "La finale era un pari merito", dice Guillermo Mariotto, uno dei 5 membri della giuria, a La volta buona, . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: BALLANDO E QUEL PAZZESCO PARI MERITO D’URSO-FIALDINI CHE SA DI FINALE ANTICIPATA

Leggi anche: BALLANDO E QUEL PAZZESCO PARI MERITO D’URSO-FIALDINI CHE SA DI FINALE ANTICIPATA

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ballando con le stelle 2025, trionfa Andrea Delogu in una finale esplosiva - Al terzo posto Barbara D’Urso e Fabio Fognini, mentre Francesca Fialdini conquista il secondo posto a un passo dalla coppa ... oggi.it