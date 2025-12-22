Ballando Fognini esulta | Questo terzo posto vale un oro
Fabio Fognini ha partecipato a Ballando con le stelle, raggiungendo il terzo posto insieme alla sua insegnante Giada Lini. Nonostante la semifinale, l'ex tennista ha dimostrato abilità e simpatia, lasciando un'impressione positiva nel pubblico. La sua performance è stata apprezzata e il risultato finale rappresenta un traguardo importante nel contesto dello show. Fognini commenta con entusiasmo il risultato, affermando che questo terzo posto vale un oro.
(Adnkronos) – Fabio Fognini esulta dopo il terzo posto a Ballando con le stelle. L'ex tennista ha affrontato il dance show di Rai 1 insieme alla maestra Giada Lini riuscendo a convincere tutti per abilità e simpatia, uscendo nella semifinale con Francesca Fialdini, arrivata poi seconda dietro alla vincitrice Andrea Delogu, ma conquistando comunque un . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
