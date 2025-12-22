Ballando Fognini esulta | Questo terzo posto vale un oro

Fabio Fognini ha partecipato a Ballando con le stelle, raggiungendo il terzo posto insieme alla sua insegnante Giada Lini. Nonostante la semifinale, l'ex tennista ha dimostrato abilità e simpatia, lasciando un'impressione positiva nel pubblico. La sua performance è stata apprezzata e il risultato finale rappresenta un traguardo importante nel contesto dello show. Fognini commenta con entusiasmo il risultato, affermando che questo terzo posto vale un oro.

Ballando con le Stelle - Fabio Fognini chiude terzo: "Mi sono divertito un sacco" - Fabio Fognini è arrivato terzo nella trasmissione di Raiuno "Ballando con le Stelle" condotta da Milly Carlucci. msn.com

Fabio Fognini terzo a Ballando con le Stelle: “È stato un grande viaggio” - L’ex tennista si è cimentato in questa nuova avventura ed è stato comunque tra i migliori di tutta la competizione. tennisitaliano.it

Fabio Fognini è arrivato terzo nell'edizione 2025 del programma Ballando con le stelle, la sua compagna è stata Giada Lini. "Non è stato solo ballare, è stato un viaggio con me stesso, ho scoperto un nuovo Fabio, mi sono tolto l'armatura. Questo terzo posto - facebook.com facebook

«Ballando con le stelle», il pagellone finale: il trionfo di Andrea Delogu (9), Fognini cade e si rialza (7), la rivincita di D'Urso (8) x.com

