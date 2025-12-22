Ballando con le Stelle | trionfo di Delogu D’Urso terza e polemica finale con Lucarelli

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle si è conclusa sabato 20 dicembre, con la vittoria di Andrea Delogu e il suo maestro Nikita Perotti. La serata ha visto anche la terza posizione di Barbara D’Urso e una polemica finale con Selvaggia Lucarelli, aggiungendo ulteriori elementi di discussione alla finale.

Sorpresa? Fino a un certo punto. La ventesima edizione di Ballando con le Stelle si è conclusa sabato 20 dicembre con il trionfo di Andrea Delogu, insieme al maestro Nikita Perotti. Nelle scorse settimane, si era data per favorita (non assoluta) Francesca Fialdini, che invece si è dovuta accontentare della seconda piazza. Potrebbe esserci lo zampino del famigerato “lastra-gate”? Forse, ma non vi è dubbio che la vittoria Andrea se la sia conquistata sul campo – o meglio, sul palco. A cominciare dalla tragedia che ha dovuto sopportare per la morte prematura, per via di un terribile incidente, del fratello Evan, il 29 ottobre, proprio quando si era entrati nel vivo della gara. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Ballando con le Stelle: trionfo di Delogu. D’Urso terza e polemica finale con Lucarelli Leggi anche: ? Scoppia la Polemica a Ballando con le Stelle: Chat Privata di Selvaggia Lucarelli su Barbara D’Urso Leggi anche: Ballando con le Stelle 2025, Barbara D’Urso e Andrea Delogu volano in finale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Dal Baff al trionfo da (s)ballo: Andrea Delogu incanta; Ballando con le stelle, la vittoria incredibile di Andrea Delogu. Seconda Francesca Fialdini; Andrea Delogu, il post del padre sul trionfo a Ballando con le stelle: “Anche Evan sorride da lassù”; Andrea Delogu trionfa a Ballando con le Stelle: la fragilità diventa forza tra passi di danza e commozione. Ballando con le stelle 2025, trionfa Andrea Delogu in una finale esplosiva - Al terzo posto Barbara D’Urso e Fabio Fognini, mentre Francesca Fialdini conquista il secondo posto a un passo dalla coppa ... oggi.it

Chi è Nikita Perotti, da Ballando con le Stelle al sogno d'amore: «Donna ideale? Come Andrea Delogu» - Ecco tutto quello che c'è da sapere su Nikita Perotti, ballerino che ha portato alla vittoria Andrea Delogu a Ballando con le Stelle. cosmopolitan.com

Andrea Delogu commenta la vittoria a Ballando con Nikita Perotti: «La dedico alla mia famiglia» - La conduttrice conquista la coppa dopo un percorso di crescita e resistenza emotiva, sostenuta dal legame profondo con il suo maestro e dall’affetto dei suoi cari, trasformando il dancing show in un’e ... oggi.it

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice starebbero pensando al matrimonio. Ecco cosa è successo durante la finale di Ballando con le Stelle - facebook.com facebook

“Ballando con le stelle” chiude in bellezza anche per gli ascolti x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.