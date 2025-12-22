Ballando con le Stelle Rosolino già licenziato E Barbara D’Urso dimentica la coppa

Definito supplente fin dall’inizio dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, chi si aspettava una promozione sul campo di Massimiliano Rosolino resterà di certo deluso. Perché non solo l’ex nuotatore è stato già licenziato da Milly Carlucci ma il congedo è avvenuto in maniera alquanto brusca, tanto che molti telespettatori non hanno particolarmente gradito il comportamento della conduttrice Rai. Intanto pare che Barbara D’Urso, altra grande protagonista del dancing show, abbia dimenticato la coppa da terza classificata vinta insieme a Pasquale La Rocca. Massimiliano Rosolino non tornerà a Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Dilei.it

