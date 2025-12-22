Ballando con le Stelle Martina Colombari ringrazia commossa | Ritrovato un’altra Martina

L’avventura sulla pista di Ballando con le Stelle 2025 è ufficialmente giunta al termine. Un percorso che, per i concorrenti, è andato ben oltre il solo mettersi alla prova con coreografie e prestanza fisica. Tante emozioni, voglia di fare bene e la sorpresa di potersi riscoprire in una veste nuova, portando in studio anche ciò che spesso si è nascosto dentro di noi. Lo sa bene Martina Colombari che, poco dopo la finale, ha condiviso un bellissimo video di ringraziamento in cui si è lasciata andare alla commozione. Martina Colombari commossa alla finale di “Ballando con le Stelle”. Non sempre uno show porta con sé solo competizione: a Ballando con le Stelle, quest’anno, sulla pista da ballo è corso un ventaglio di emozioni variegato. 🔗 Leggi su Dilei.it

