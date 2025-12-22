Ballando con le Stelle Martina Colombari ringrazia commossa | Ritrovato un’altra Martina
L’avventura sulla pista di Ballando con le Stelle 2025 è ufficialmente giunta al termine. Un percorso che, per i concorrenti, è andato ben oltre il solo mettersi alla prova con coreografie e prestanza fisica. Tante emozioni, voglia di fare bene e la sorpresa di potersi riscoprire in una veste nuova, portando in studio anche ciò che spesso si è nascosto dentro di noi. Lo sa bene Martina Colombari che, poco dopo la finale, ha condiviso un bellissimo video di ringraziamento in cui si è lasciata andare alla commozione. Martina Colombari commossa alla finale di “Ballando con le Stelle”. Non sempre uno show porta con sé solo competizione: a Ballando con le Stelle, quest’anno, sulla pista da ballo è corso un ventaglio di emozioni variegato. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: Martina Colombari: La Sua Crisi di Autovalutazione in Ballando con le Stelle
Leggi anche: “Non ci voleva”. Allarme a Ballando con le stelle, problemi per Martina Colombari: come sta
Roba moscia, Lucarelli contro Colombari-Favilla a Ballando con le stelle; Martina Colombari presa di mira: Ha il viso d'angelo ma è il vero veleno di questo Ballando con le Stelle. I dettagli; Martina Colombari, il retroscena a Ballando con le stelle: tensioni nel backstage, cosa succede; Ballando con le Stelle, spareggio tra Martina Colombari vs Paolo Belli vs Rosa Chemical.
Martina Colombari si fa un tatuaggio dedicato a Ballando con le Stelle (FOTO) - Dopo Ballando con le Stelle, Martina Colombari ha rivelato di aver fatto un tatuaggio dedicato al percorso nel programma ... novella2000.it
Ballando con le Stelle, la rivelazione di Martina Colombari dopo la finale: “Nessuno lo sa” - Martina Colombari fa una rivelazione dopo la finale deludente di Ballando con le Stelle: il retroscena particolare che nessuno sa. mondotv24.it
Finale Ballando, le reazioni al podio: le lacrime di Martina Colombari e la critica di Filippo Magnini - Filippo Magnini sembrerebbe non avere preso bene il fatto di avere concluso il suo percorso a Ballando con le stelle al quarto posto, a pari merito con ... msn.com
Bianca Guaccero e Giovanni Pernice starebbero pensando al matrimonio. Ecco cosa è successo durante la finale di Ballando con le Stelle - facebook.com facebook
“Ballando con le stelle” chiude in bellezza anche per gli ascolti x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.