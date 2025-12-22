Ballando con le stelle Andrea Delogu sgancia la bomba | Perché io e Nikita abbiamo vinto
– Una vittoria costruita settimana dopo settimana, culminata in un trionfo che ha messo tutti d’accordo. Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno vinto l’ultima edizione di Ballando con le stelle grazie a un consenso netto da parte del pubblico a casa. Un successo “a furor di popolo”, come si direbbe una volta, che ha sorpreso ma non troppo chi ha seguito con attenzione il loro percorso. . La gioia, al momento dell’annuncio, è stata incontenibile. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Leggi anche: Andrea Delogu e Nikita Perotti, bomba a poco dalla finale di Ballando con le stelle
Leggi anche: Andrea Delogu e Nikita Perotti, bomba a un passo dalla finale di Ballando con le stelle
Ballando con le Stelle, su Instagram la dichiarazione di Andrea Delogu a Nikita Perotti; Ballando con le Stelle, Tango Argentino per Andrea Delogu con Nikita Perotti: l'esibizione decisiva; Il freestyle di Andrea Delogu e Nikita Perotti nella finalissima di «Ballando con le Stelle»: ecco la coreografia della vittoria; Andrea Delogu, la vincitrice di Ballando con le stelle: “Incredibile quello che è successo”.
Ballando con le stelle, Andrea Delogu dopo la vittoria: "È stata una delle decisioni migliori della mia vita" - A pochi giorni dalla vittoria, Andrea Delogu è tornata sui social per raccontare tutte le emozioni vissute durante questi mesi a Ballando con le stelle. comingsoon.it
Ballando con le stelle 2025, trionfa Andrea Delogu in una finale esplosiva - Al terzo posto Barbara D’Urso e Fabio Fognini, mentre Francesca Fialdini conquista il secondo posto a un passo dalla coppa ... oggi.it
Andrea Delogu ha vinto Ballando con le Stelle 2025: la classifica - favorita ma, nel corso delle puntate, complice il feeling col suo ballerino Nikita Perotti, Andrea Delogu ha conquistato i giudici. tg24.sky.it
Andrea Delogu ha la voce allegra, è pimpante anche se ha dormito un’ora e mezza. La vittoria a Ballando con le stelle insieme a Nikita Perotti, è “stata una botta di felicità”. Un duello all’ultimo passo con Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, poi il responso. x.com
Bianca Guaccero e Giovanni Pernice starebbero pensando al matrimonio. Ecco cosa è successo durante la finale di Ballando con le Stelle - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.