Bahar torna alla sua vita e Arif è finalmente libero
D opo la liberazione dalla villa di Nezir, Bahar e Sarp si sono presentati a sorpresa a casa di Hatice e lui ha scelto restare vicino ai figli. Ma in questa settimana natalizia la trama della serie turc a La forza di una donna storia entra in una nuova fase delicata. Oggi, lunedì 22 dicembre, La forza di una donna va in onda alle 16:45 e alle 18:25 su Canale 5. Domani e dopodomani, martedì 23 e mercoledì 24 dicembre, andrà in onda alle 16:15 e alle 18:10 su Canale 5. Per tornare anche il giorno di Natale. Cosa vedere su Netflix a dicembre 2025: la guida completa alle migliori proposte X Leggi anche › Le anticipazioni di oggi e domani di “La forza di una donna”: Bahar e Sarp lasciano la villa di Nezir La forza di una donna, anticipazioni puntata 22, 23 e 24 dicembre, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
«Il ritorno a casa non significa tornare a come era tutto prima. » Bahar prova a riappropriarsi della sua routine quotidiana dopo essersi lasciata alle spalle la villa di Nezir, ma niente sembra più familiare. I gesti di tutti i giorni – tra lavoro e figli – sono segnati da - facebook.com facebook
