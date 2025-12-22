baglioni senatore per un giorno

Se ancora non lo hanno nominato senatore a vita, ieri Claudio Baglioni è stato almeno. senatore per un giorno, ospite speciale del 28° Concerto di Natale del Senato nell’aula di Palazzo Madama, a cui hanno assistito ieri mattina tutte le massime cariche dello Stato, in primis il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "In Claudio Baglioni celebriamo un grande artista che onora l’Italia e la sua musica", ha detto Ignazio La Russa, presidente del Senato. Il concerto, presentato da Milly Carlucci, ha festeggiato anche il compleanno di Napoli (proprio ieri scoccavano i 2500 anni dalla fondazione di Neapolis, la città nuova) e per questo ha accolto l’orchestra e il coro del teatro San Carlo, con il nuovo sovrintendente Fulvio Macciardi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

