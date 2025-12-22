Bacoli ladri sorpresi durante il furto sparano e feriscono 2 persone

A Bacoli, in provincia di Napoli, due persone sono rimaste ferite dopo un tentativo di furto in abitazione andato storto. I ladri, sorpresi durante l'atto, hanno risposto con colpi di pistola, causando danni e tensione nella zona. L'episodio evidenzia ancora una volta le criticità legate alla sicurezza e alla prevenzione dei reati. Le autorità stanno indagando per chiarire quanto accaduto.

Raid armato a Bacoli, in provincia di Napoli: colpi di pistola durante un furto in abitazione a Bacoli. Due feriti non gravi. Nelle stesse ore arrestato un ladro a Quarto. Paura nella serata di ieri a Bacoli, dove quattro malviventi, sorpresi mentre uscivano da un appartamento appena razziato, hanno reagito aprendo il fuoco contro due. Notte di paura tra Bacoli e Quarto: spari durante un furto e un arresto; Furti e violenza tra Bacoli e Quarto: spari durante un colpo, arrestato un ladro; Tentato furto in abitazione finisce in sparatoria: due feriti a Bacoli. Arresto anche a Quarto. A Bacoli, un normale sospetto di furto si è trasformato in un drammatico agguato: due uomini, sorpresi dai ladri, sono stati feriti in una sparatoria che ha scosso la comunità, rivelando l'inaspettata violenza che può celarsi dietro un apparente crimine. Emergenza furti in appartamento. Questa volta a Bacoli, dove ieri sera, in via D'Annunzio, i proprietari di un appartamento hanno sorpreso i ladri in casa: è nata una colluttazione con i malviventi, al culmine della quale uno dei criminali ha estratto una pistola

