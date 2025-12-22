Avis Fiorenzuola premia 115 donatori | Impegno e generosità costanti

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata di gratitudine, condivisione e riconoscenza per celebrare chi, con un gesto semplice ma fondamentale, contribuisce ogni giorno a salvare vite. Domenica 21 dicembre Avis Comunale Fiorenzuola OdV ha celebrato la tradizionale Festa del Donatore, in occasione del 72esimo anniversario. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

