Avis Fiorenzuola premia 115 donatori | Impegno e generosità costanti
Una giornata di gratitudine, condivisione e riconoscenza per celebrare chi, con un gesto semplice ma fondamentale, contribuisce ogni giorno a salvare vite. Domenica 21 dicembre Avis Comunale Fiorenzuola OdV ha celebrato la tradizionale Festa del Donatore, in occasione del 72esimo anniversario. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
