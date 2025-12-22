Aversa definita la nuova Giunta comunale | nomi e deleghe
Si conclude la fase di verifica politica avviata nei giorni scorsi e prende ufficialmente forma la nuova Giunta comunale di Aversa. Il sindaco ha annunciato la nuova composizione dell’esecutivo cittadino, una squadra rinnovata che unisce continuità amministrativa e nuove competenze tecnico-professionali, con l’obiettivo di garantire stabilità politica, efficacia amministrativa e una gestione responsabile dei settori . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
