Avellino scambio degli auguri natalizi in Prefettura alla presenza del ministro Piantedosi
Felice di aver preso parte presso il Palazzo del Governo, al tradizionale scambio di auguri natalizi alla presenza del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ospite del Prefetto di Avellino, S.E. Rossana Riflesso. Autorità e partecipanti riunitiUn momento di profonda condivisione istituzionale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
