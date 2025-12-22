Avellino risponde con il cuore | la storia di Pippo il cane di tutti
Tempo di lettura: < 1 minuto In mezzo alle critiche e ai commenti negativi piovuti sulla città, Avellino ha scelto di rispondere nel modo più semplice e potente: con i fatti. La storia di Pippo, il cane di quartiere, è diventata in poche settimane il simbolo di una comunità che non si volta dall’altra parte. Pippo non è “di qualcuno”. Pippo è di tutti. Ed è proprio questa consapevolezza ad aver innescato una rete spontanea di attenzione, segnalazioni, cure e sostegno concreto. In un momento di estrema fragilità, quando le sue condizioni di salute richiedevano interventi complessi e costosi, la città ha fatto quadrato attorno a lui. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Avellino, Pippo continua a lottare: il cane di quartiere in ripresa dopo l'intervento chirurgico
Leggi anche: Il miracolo a quattro zampe di Pippo, il cane di quartiere di Avellino
