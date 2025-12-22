Tempo di lettura: < 1 minuto In mezzo alle critiche e ai commenti negativi piovuti sulla città, Avellino ha scelto di rispondere nel modo più semplice e potente: con i fatti. La storia di Pippo, il cane di quartiere, è diventata in poche settimane il simbolo di una comunità che non si volta dall’altra parte. Pippo non è “di qualcuno”. Pippo è di tutti. Ed è proprio questa consapevolezza ad aver innescato una rete spontanea di attenzione, segnalazioni, cure e sostegno concreto. In un momento di estrema fragilità, quando le sue condizioni di salute richiedevano interventi complessi e costosi, la città ha fatto quadrato attorno a lui. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino risponde con il cuore: la storia di Pippo, il cane di tutti

Leggi anche: Avellino, Pippo continua a lottare: il cane di quartiere in ripresa dopo l'intervento chirurgico

Leggi anche: Il miracolo a quattro zampe di Pippo, il cane di quartiere di Avellino

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Beneficenza e cuore biancoverde: giovedì l’asta delle maglie dell’Avellino - Giovedì 18 dicembre, a partire dalle 17:45, presso il Bel Sito Hotel saranno messe all’asta le maglie della stagione 2025/2026. orticalab.it