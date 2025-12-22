Avellino condannati due uomini per riciclaggio collegato a frode informatica

Il Tribunale di Avellino ha condannato due uomini a due anni di reclusione per aver facilitato operazioni di riciclaggio, mettendo a disposizione i propri conti correnti e una carta prepagata per ricevere denaro proveniente da una frode informatica. La sentenza sottolinea l'importanza della tutela del sistema finanziario e della lotta contro i crimini digitali.

Il Tribunale Collegiale di Avellino, presieduto da Sonia Matarazzo, ha inflitto due anni di reclusione a due uomini accusati di aver messo a disposizione i propri conti correnti, tra cui una carta prepagata, per ricevere somme provenienti da una frode informatica. La vittima, un cittadino di.

