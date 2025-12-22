Avatar | Fuoco e cenere James Cameron difende la scena più provocatoria del film | È ipnotica

Il regista del terzo capitolo del franchise sci-fi campione d'incassi ha spiegato il significato di una sequenza sexy che ha suscitato alcune critiche. In Avatar - Fuoco e cenere è presente una sequenza che ha fatto molto discutere. Si tratta di un incontro particolarmente sensuale, con sostanze assunte e sfumature sadomaso che coinvolge il colonnello Miles Quaritch (Stephen Lang) e la regina-strega del Popolo della Cenere, Varang (Oona Chaplin). Una scena che ha fatto storcere il naso a coloro che da Avatar si aspettano sequenze dal tono family-friendly ma probabilmente sarà una delle scene più ricordate del terzo capitolo e una delle preferite dello stesso James Cameron. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

