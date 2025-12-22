Autocisterna con carico di vino finisce nelle campagne | disagi sulla provinciale

ORIA - Un'autocisterna che trasportava fino è finita ribaltata nelle campagne della strada provinciale che collega Oria a Cellino San Marco, illeso l'autista. L'incidente si è verificato attorno a mezzogiorno di oggi, lunedì 22 dicembre, sul posto si sono recate due squadre dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

