ORIA - Un'autocisterna che trasportava fino è finita ribaltata nelle campagne della strada provinciale che collega Oria a Cellino San Marco, illeso l'autista. L'incidente si è verificato attorno a mezzogiorno di oggi, lunedì 22 dicembre, sul posto si sono recate due squadre dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Autocisterna con carico di vino finisce nelle campagne: disagi sulla provinciale

