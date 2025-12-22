Un generale dello Stato maggiore russo è stato assassinato a Mosca in un attentato dinamitardo. Fanil Sarvarov, capo del Dipartimento di addestramento operativo, è morto dopo l’esplosione di un ordigno collocato sotto il telaio della sua auto, detonata la mattina del 22 dicembre nel cortile di un palazzo nella zona sud della capitale. Secondo quanto riferisce Tass, citando il Comitato investigativo russo, le autorità sospettano il coinvolgimento dei servizi ucraini. Le indagini sono in corso. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Autobomba a Mosca: ucciso un generale russo, sospetti su Kiev

