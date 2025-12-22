Un’autobomba è esplosa a Mosca uccidendo il tenente generale Fanil Sarvarov, alto ufficiale dello Stato Maggiore russo e responsabile della direzione addestramento operativo dell’esercito. L’attentato è avvenuto nelle prime ore di lunedì in un’area urbana della capitale, segnando uno dei colpi più gravi subiti finora dall’apparato militare russo lontano dal fronte ucraino. Secondo la commissione investigativa russa, l’ordigno sarebbe stato collocato sull’autovettura del generale. Tra le ipotesi al vaglio c’è il coinvolgimento dei servizi speciali ucraini, anche se al momento non risultano rivendicazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Autobomba a Mosca, ucciso un generale dello Stato Maggiore mentre la guerra entra nel giorno 1.397

