Autobomba a Mosca ucciso il generale Sarvarov |  nuove ombre sul conflitto Russia Ucraina

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’esplosione causata da un ordigno piazzato sotto un’auto ha ucciso  il tenente generale russo  Fanil   Sarvarov, capo del Dipartimento addestramento operativo dello Stato maggiore dell’esercito russo, nella mattina di lunedì nella parte meridionale di Mosca. La potente deflagrazione è avvenuta mentre Sarvarov stava per lasciare una zona residenziale con la sua auto. Le autorità russe hanno confermato la morte e avviato un’indagine penale.  L’attentato e il contesto Secondo il Comitato Investigativo della Federazione Russa, l’esplosivo era stato collocato  sotto l’automobile di  Sarvarov  e si è attivato al momento in cui il generale si stava allontanando. 🔗 Leggi su Panorama.it

autobomba a mosca ucciso il generale sarvarov 160nuove ombre sul conflitto russia ucraina

© Panorama.it - Autobomba a Mosca, ucciso il generale Sarvarov: nuove ombre sul conflitto Russia Ucraina

Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, autobomba esplode a Mosca. Morto generale Sarvarov, Media: “Ucciso con 300 grammi di tritolo”, news in diretta

Leggi anche: Fanil Sarvarov, chi era il generale ucciso a Mosca con un’autobomba

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Mosca, esplode autobomba: ucciso un generale. Sospetti russi su Kiev. Ue rinnova pacchetto sanzioni; Esplode auto a Mosca: ucciso il generale Fanil Sarvarov; Esplode autobomba a Mosca: ucciso un generale; Esplode un’auto a Mosca, ucciso un alto generale russo: comandava il training dei soldati di Putin.

autobomba mosca ucciso generaleAutobomba a Mosca, ucciso il generale Sarvarov: nuove ombre sul conflitto Russia Ucraina - Un ordigno sotto un’auto uccide a Mosca il tenente generale Fanil Sarvarov. panorama.it

autobomba mosca ucciso generaleAutobomba a Mosca, ucciso un generale dello Stato Maggiore mentre la guerra entra nel giorno 1.397 - Il Cremlino punta il dito contro l’Ucraina, mentre sul fronte continuano gli attacchi ... panorama.it

autobomba mosca ucciso generaleChi era Fanil Sarvarov, il generale russo ucciso in un attentato con autobomba a Mosca - Fanil Sarvarov, generale russo e responsabile dell’addestramento dell’esercito, è morto a Mosca in un attentato con autobomba ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.