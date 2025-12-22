Un’esplosione causata da un ordigno piazzato sotto un’auto ha ucciso il tenente generale russo Fanil Sarvarov, capo del Dipartimento addestramento operativo dello Stato maggiore dell’esercito russo, nella mattina di lunedì nella parte meridionale di Mosca. La potente deflagrazione è avvenuta mentre Sarvarov stava per lasciare una zona residenziale con la sua auto. Le autorità russe hanno confermato la morte e avviato un’indagine penale. L’attentato e il contesto Secondo il Comitato Investigativo della Federazione Russa, l’esplosivo era stato collocato sotto l’automobile di Sarvarov e si è attivato al momento in cui il generale si stava allontanando. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Autobomba a Mosca, ucciso il generale Sarvarov: nuove ombre sul conflitto Russia Ucraina

Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, autobomba esplode a Mosca. Morto generale Sarvarov, Media: “Ucciso con 300 grammi di tritolo”, news in diretta

Leggi anche: Fanil Sarvarov, chi era il generale ucciso a Mosca con un’autobomba

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Mosca, esplode autobomba: ucciso un generale. Sospetti russi su Kiev. Ue rinnova pacchetto sanzioni; Esplode auto a Mosca: ucciso il generale Fanil Sarvarov; Esplode autobomba a Mosca: ucciso un generale; Esplode un’auto a Mosca, ucciso un alto generale russo: comandava il training dei soldati di Putin.

Autobomba a Mosca, ucciso il generale Sarvarov: nuove ombre sul conflitto Russia Ucraina - Un ordigno sotto un’auto uccide a Mosca il tenente generale Fanil Sarvarov. panorama.it