Autobomba a Mosca | ucciso generale russo ombra dei servizi ucraini
Dal fronte alle strade. Un attentato nel cuore di Mosca porta la guerra lontano dalla linea del fuoco. Un autobomba piazzata sotto un’auto è esplosa all’alba nella zona sud della capitale russa, uccidendo un alto ufficiale dello Stato maggiore delle Forze armate. La vittima è il tenente generale Fanil Sarvarov, capo del Dipartimento di addestramento . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
