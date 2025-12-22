Autobomba a Mosca | Assassinato generale dello stato maggiore sospettiamo di Kiev
" Un ordigno piazzato sotto il telaio di una automobile è stato fatto esplodere la mattina del 22 dicembre (.) a Mosca e il gen. Fanil Sarvarov, capo del Dipartimemto di addestramento operativo dello Stato maggiore russo, è morto a causa delle ferite riportate". Lo scrive l'agenzia russa Tass, che cita la portavoce del comitato investigativo russo, Svetlata Petrenko, aggiungendo che le autorità. 🔗 Leggi su Feedpress.me
