Auto travolge la folla alla parata di Natale | terrore in un istante spaventoso

Musica di Natale, luci ovunque, famiglie in strada per godersi la magia delle feste. Bambini con il naso all’insù, telefonini alzati per fare video, risate, caldo nonostante il freddo olandese. Poi, all’improvviso, qualcosa spezza quella cartolina perfetta. In un attimo, il clima di festa si trasforma. Siamo a Nunspeet, una cittadina a est di Amsterdam, durante una parata natalizia di luci molto attesa da residenti e turisti. Un classico appuntamento di fine anno, di quelli che riempiono il centro, che portano gente in strada e che dovrebbero significare solo allegria. Ma questa volta, no. Panico durante la parata di Natale: auto travolge la folla. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

