Auto sulla folla durante una parata natalizia in Olanda | almeno 9 feriti tre sono in gravi condizioni

Auto sulla folla durante una parata natalizia a Nunspeet, nella parte centro-orientale dell'Olanda. La vettura ha investito un gruppo di persone e ci sarebbero nove feriti, di cui 3 gravi. Indaga la polizia. La Farnesina: "Seguiamo la situazione". Olanda, auto piomba sulla folla durante una parata natalizia: diversi feriti, tre in condizioni gravi - Almeno cinque persone sono rimaste ferite oggi in Olanda, quando un'auto è piombata sulla folla a Nunspeet, nella provincia centrorientale della Gheldria, dove era in corso la tradizionale parata annu ...

