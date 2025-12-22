Auto sulla folla di una parata natalizia in Olanda diversi feriti
Non è ancora chiara quale sia l'origine dell'episodio, ma sarebbero una decina i feriti dopo che un'auto è piombata su un gruppo di persone durante una parata natalizia di luci a Nunspeet, località ad est di Amsterdam, provocando diversi feriti. Secondo i testimoni oculari, tre di loro sarebbero in gravi condizioni. Lo riferiscono media olandesi. La polizia locale descrive l'episodio come "grave" senza tuttavia fornire dettagli sulle circostanze dell'accaduto. Diverse ambulanze ed elicotteri dei servizi di emergenza sono sul posto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
