Auto sulla folla a una parata di Natale in Olanda | 9 feriti La polizia | Non sembra un attentato

Un’auto ha investito un gruppo di persone durante una parata natalizia di luci a Nunspeet, località a est di Amsterdam, provocando nove feriti, tre dei quali in gravi condizioni. Diverse ambulanze ed elicotteri dei servizi di emergenza sono accorsi sul posto. Immediato è corso il pensiero allo spettro di un attentato come in passato è avvenuto su diversi mercatini di Natale in Europa. Ma le autorità olandesi sembrano escludere al momento questo scenario. «Non sembra frutto di un atto volontario», fa sapere dopo i primi riscontri la polizia locale sul suo profilo X, lasciando intendere che si tratti dunque di un incidente. 🔗 Leggi su Open.online

