Auto sulla folla a una parata di Natale in Olanda | 10 feriti La polizia | Non sembra un attentato

A Nunspeet, città nei pressi di Amsterdam, un’ auto ha travolto un gruppo di persone durante la tradizionale parata natalizia di luci, provocando numerosi feriti. Secondo le prime ricostruzioni, il numero delle persone coinvolte è salito a dieci, di cui tre in condizioni gravi. La notizia è stata riportata dai principali media olandesi, tra cui il quotidiano Telegraaf. La polizia locale ha definito l’episodio «grave» e ha precisato che, secondo le prime valutazioni, si tratterebbe di un incidente e non di un gesto intenzionale. Sul luogo dell’ investimento, sono immediatamente intervenute diverse ambulanze e elicotteri dei servizi di emergenza per prestare soccorso ai feriti e trasportarli negli ospedali più vicini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

