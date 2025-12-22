Auto spaccate il comitato | Almeno una ventina in 10 giorni

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi dieci giorni sarebbero state almeno una ventina le auto spaccate a scopo di furto nel rione di San Jacopino. A denunciarlo, ancora una volta, è il presidente del Comitato Cittadini Attivi di San Jacopino, Simone Gianfaldoni.“Le ultime cinque auto spaccate solo la notte scorsa”, tra. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

