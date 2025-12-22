Auto esplode a Mosca | morto il capo dell' addestramento operativo russo La pista ucraina

Il generale dello Stato Maggiore russo, Fanil Sarvarov, capo del Dipartimento di addestramento operativo, è rimasto ucciso stamani a seguito dell'esplosione di un'auto nella zona sud di Mosca. Lo rende noto il Comitato investigativo russo. È stata aperta un'inchiesta per "omicidio", affermano le autorità in un comunicato. Tra le piste al vaglio, aggiungono, quella "collegata" ai "servizi speciali ucraini". Stamani "è stato attivato un ordigno esplosivo collocato sotto un'auto lungo via Yasenevaya a Mosca. Fanil Sarvarov - ha detto all'agenzia russa Tass la portavoce del Comitato investigativo, Svetlana Petrenko - è morto per le ferite riportate a causa dell'esplosione". 🔗 Leggi su Iltempo.it

