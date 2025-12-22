Auto contro un pullman morta 28enne

9.24 Un morto e due feriti, a Ostia, Roma in un incidente che ha coinvolto un autobus e un'utilitaria. In macchina due ragazze: per motivi ancora da accertare, sono andate a sbattere contro l'autobus di linea. Una è stata subito soccorsa dai vigili del fuoco, che l'hanno estratta dall' auto. La compagna di viaggio, 28enne, è morta sul colpo. Ferito anche il conducente dell'autobus. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

