Auto con 300 grammi di tritolo esplode a Mosca e uccide un generale dello Stato maggiore Sospetti su Kiev

Un ordigno piazzato sotto il telaio di un'auto è stato fatto esplodere nella mattina del 22 dicembre a Mosca, provocando la morte di un generale dello Stato maggiore. Le autorità russe stanno indagando sull'incidente, che ha sollevato sospetti riguardo a possibili coinvolgimenti esterni, con particolare attenzione alle tensioni tra Mosca e Kiev. La vicenda evidenzia la crescente instabilità nella regione e le sfide di sicurezza in atto.

" Un ordigno piazzato sotto il telaio di una automobile è stato fatto esplodere la mattina del 22 dicembre (.) a Mosca e il gen. Fanil Sarvarov, capo del Dipartimento di addestramento operativo dello Stato maggiore russo, è morto a causa delle ferite riportate". Poco prima si era saputo dell'esplosione di un'auto nel cortile di un palazzo nella zona sud di Mosca. 300 grammi di tritolo collegati.

Mosca, 300 grammi di tritolo sotto l'auto per uccidere il generale vicino a Putin - L’ordigno esplosivo improvvisato che questa mattina ha ucciso il generale Fanil Sarvarov a Mosca aveva una potenza stimata equivalente a circa 300 grammi di tritolo. lasicilia.it

Tritolo nell’auto: assassinato a Mosca il generale russo Sarvarov - L’ordigno piazzato sotto il telaio del capo del Dipartimento di addestramento dello Stato maggiore russo. unionesarda.it

