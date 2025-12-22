Auto basta stop ideologici
Il definitivo superamento del divieto di vendita delle auto con motori termici nel 2035 non è un passo indietro sulla transizione ecologica, ma un atto di responsabilità verso l’Europa reale. È la risposta a un errore di impostazione che rischiava di colpire al cuore l’industria automobilistica, l’occupazione e le famiglie, senza garantire benefici ambientali proporzionati. Oggi, grazie alla revisione proposta dalla Commissione europea a seguito delle forti pressioni esercitate dal gruppo Ppe, si apre finalmente una stagione di maggiore realismo. Per anni abbiamo sostenuto, come Forza Italia all’interno del Partito Popolare Europeo, che fissare per legge una data di «fine» per il motore termico fosse una scelta ideologica, non fondata sull’evoluzione del mercato e della tecnologia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Sciopero, Roberto Capobianco presidente Conflavoro: "Stop a scontri ideologici che penalizzano imprese e lavoratori"
Leggi anche: G20, Meloni indica la strada: "Stop ai dogmi ideologici che hanno fatto danni"
De Meo (Fi), 'sull'auto l'Ue dice basta ai dogmi ideologici'.
Auto, basta stop ideologici - Bisogna coniugare sostenibilità ambientale, competitività industriale e tutela sociale ... msn.com
De Meo (Fi), 'sull'auto l'Ue dice basta ai dogmi ideologici' - "La Commissione europea ha finalmente imboccato la strada del realismo: basta imposizioni ideologiche, sì a una transizione ecologica che difenda anche industria, posti di lavoro e territori". ansa.it
FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «AUTO: BARELLI (FI), “BENE STOP UE A SCELTE IDEOLOGICHE”» - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// ... agenziagiornalisticaopinione.it
Auto elettriche: basta con l’autonomia fantasiosa. L’Antitrust bacchetta Stellantis, Tesla, BYD e Volkswagen imponendo chiarezza alle autonomie teoriche e alle garanzie confuse. D’ora in poi sarà obbligatorio comunicare autonomia reale - in base a guida, cli - facebook.com facebook
Lombardia: «Pacchetto Ue non basta per il rilancio dell'auto» ilsole24ore.com/art/lombardia-… x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.