Il definitivo superamento del divieto di vendita delle auto con motori termici nel 2035 non è un passo indietro sulla transizione ecologica, ma un atto di responsabilità verso l’Europa reale. È la risposta a un errore di impostazione che rischiava di colpire al cuore l’industria automobilistica, l’occupazione e le famiglie, senza garantire benefici ambientali proporzionati. Oggi, grazie alla revisione proposta dalla Commissione europea a seguito delle forti pressioni esercitate dal gruppo Ppe, si apre finalmente una stagione di maggiore realismo. Per anni abbiamo sostenuto, come Forza Italia all’interno del Partito Popolare Europeo, che fissare per legge una data di «fine» per il motore termico fosse una scelta ideologica, non fondata sull’evoluzione del mercato e della tecnologia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Auto, basta stop ideologici

Leggi anche: Sciopero, Roberto Capobianco presidente Conflavoro: "Stop a scontri ideologici che penalizzano imprese e lavoratori"

Leggi anche: G20, Meloni indica la strada: "Stop ai dogmi ideologici che hanno fatto danni"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

De Meo (Fi), 'sull'auto l'Ue dice basta ai dogmi ideologici'.

Auto, basta stop ideologici - Bisogna coniugare sostenibilità ambientale, competitività industriale e tutela sociale ... msn.com